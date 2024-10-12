В Сирии беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Су-35

Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом Су-35 над провинцией Хомс в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге.

Он отметил, что благодаря мерам, принятым российским летчиком, столкновения удалось избежать.

По словам Игнасюка, за сутки со стороны коалиции было зафиксировано два случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами дронов.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано шесть нарушений правил использования воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15.

Подобные инциденты происходят регулярно. Так, в конце августа истребитель-бомбардировщик F/А-18 международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии.