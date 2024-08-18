В Сирии истребитель коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30

Истребитель-бомбардировщик F/А-18 международной коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Инцидент произошел накануне, 17 августа, около 11:00 мск над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6,7 км. При сближении российские летчики «своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», отметили в ЦПВС.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 18 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами истребителей-бомбардировщиков F/А-18 и тремя парами штурмовиков А-10 коалиции, добавили там.

Подобные инциденты происходят регулярно. Так, в конце июля два дрона MQ-9 Reaper американской коалиции допустили опасное сближение с российскими самолетами Су-24 в небе над Сирией. Инцидент произошел в районе населенного пункта Эс-Сухне в провинции Хомс.