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Военная операция на Украине ,  
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В СВР заявили, что Запад хочет инсценировать применение химоружия в Сирии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Scott Nelson / Getty Images
Фото: Scott Nelson / Getty Images

Спецслужбы нескольких стран НАТО и Украины собираются инсценировать применение сирийской армией и российскими военными химического оружия в Сирии, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, цель инсценировки — дискредитация Дамаска и Москвы в ООН. Власти США и Великобритании осознали «провал своего курса на нанесение стратегического поражения России» на Украине и поэтому стали уделять внимание «подрыву авторитета нашей страны в государствах глобального Юга», убеждены в российской разведке.

Провокацию в Сирии готовят совместно с террористическими группировками в провинции Идлиб, планируется также задействовать неправительственную организацию «Белые каски», добавили в службе.

«План операции предусматривает сброс боевиками с БПЛА заминированной емкости с хлором во время нанесения ВС Сирии и ВКС России ударов по позициям тергруппировок в идлибской зоне деэскалации. В качестве наиболее вероятного места проведения провокации рассматриваются районы к востоку от г. Идлиба», — говорится в пресс-релизе службы.

В июле 2024 года посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Запад ведет работу с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обвинить Россию в применении химоружия. По его словам, Москва не считает состоятельными эти планы.

Постпред заявил о планах Запада обвинить Россию в применении химоружия
Политика
Владимир Тарабрин

В СВР ранее заявляли о «череде кровавых провокаций» со стороны Украины, приводя в пример события в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты на территории киевской больницы «Охматдет».

16 сентября СВР сообщала, что Украина хочет инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв. В разведке заявили, что таким образом украинское руководство рассчитывает повысить боевой дух солдат и обосновать снятие Западом ограничений на удары вглубь России, а также привлечь поддержку стран глобального Юга.

Теги
Украина НАТО инсценировка химоружие Сирия СВР
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