На Украине обеспокоились массовым оттоком старшеклассников из страны

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Global Look Press

Власти Украины встревожены тем, что множество учащихся старших классов, особенно юноши, уезжают из страны. Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой в своем выступлении в Верховной раде, сообщает «Страна.ua»

«Мы наблюдаем за тем, как в 10–11-х классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — сказал он.

В частности, остаться после окончания школы в стране можно для получения качественного высшего образования, ведь западные вузы, в которые поступают молодые люди, не лучше украинских, убежден министр.

2 октября в Верховную раду внесли законопроект, который обязывает 17-летних молодых людей встать на воинский учет, в противном случае им грозит штраф.

Ранее Лисовой поддержал законопроект, который предусматривает запрет общения на русском языке во время перемен в школах. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду 1 октября. По словам одного из авторов инициативы народного депутата Натальи Пипы, в школах следует использовать только украинский язык, даже вне классных комнат.