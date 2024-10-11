На Украине обеспокоились массовым оттоком старшеклассников из страны
Власти Украины встревожены тем, что множество учащихся старших классов, особенно юноши, уезжают из страны. Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой в своем выступлении в Верховной раде, сообщает «Страна.ua»
«Мы наблюдаем за тем, как в 10–11-х классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — сказал он.
В частности, остаться после окончания школы в стране можно для получения качественного высшего образования, ведь западные вузы, в которые поступают молодые люди, не лучше украинских, убежден министр.
2 октября в Верховную раду внесли законопроект, который обязывает 17-летних молодых людей встать на воинский учет, в противном случае им грозит штраф.
Ранее Лисовой поддержал законопроект, который предусматривает запрет общения на русском языке во время перемен в школах. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду 1 октября. По словам одного из авторов инициативы народного депутата Натальи Пипы, в школах следует использовать только украинский язык, даже вне классных комнат.
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