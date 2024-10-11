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ФАС проверит цены на бензин на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти»

«Сургутнефтегаз» SNGS ₽25,88 -0,46% Купить
«Татнефть» TATN ₽617,3 -0,24% Купить
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба намерена усиленно следить за ценами на бензин и дизель, которые продают на заправках «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», чтобы не дать вырасти розничным ценам на топливо, сообщили РБК в пресс-службе ФАС России.

«Это касается марок бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива», — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь нефтепроизводителям следует принять меры для удовлетворения спроса и обеспечить предложения на моторное топливо «во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах».

Доходность продаж бензина АИ-95 на АЗС продержалась в минусе шесть недель
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В ФАС добавили, что, по данным Татарстанстат, благодаря мерам, которые служба уже приняла, стоимость АИ-95 снизилась.

Пресс-служба ведомства отметила, что инспекторы контролируют и действия «остальных нефтяных компаний на топливном рынке».

РБК направил запрос в пресс-службу «Татнефти», ПАО «Сургутнефтегаз».

8 октября вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Минэнерго и ФАС доложили, что цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, не превышают инфляцию, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Вице-премьер поручил им мониторить цены на топливо и обеспечивать равномерность продаж на бирже.

Летом ФАС обращалась к нефтяным компаниям с просьбой разъяснить рост цен на бензин АИ-95, который с начала июля подорожал на 1,2%.

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Теги
«Сургутнефтегаз» «Татнефть» ФАС бензин дизельное топливо цены
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