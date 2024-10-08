Замгубернатора Белгородской области вступил в добровольческий батальон

В добровольческий отряд «Барс-Белгород», созданный в начале сентября, вступили замгубернатора Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Лобазнов. Они временно приостановили исполнение обязанностей на своих должностях

Рустэм Зайнуллин (Фото: Правительство Белгородской области) Михаил Лобазнов (Фото: lobaznov_ma / VK)

Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа региона Михаил Лобазнов вступили в добровольческий батальон «Барс-Белгород», сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.

«Мой заместитель, заместитель губернатора Рустэм Шаукатович Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Александрович Лобазнов приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракт прохождения муниципальной и государственной службы и поступить в отряд «Барс-Белгород», — рассказал глава региона.

Он добавил, что гордится «мужественным поступком своих коллег», несмотря на «большие кадровые потери».

Зайнуллин стал замгубернатора региона в январе 2022 года. Также он занимает пост министра имущественных и земельных отношений Белгородской области (аналогичную должность до назначения занимал в Удмуртии).

Лобазнов возглавляет администрацию Губкинского городского округа с июля 2021 года.

О создании добровольческого отряда «Барс-Белгород» Минобороны России объявило в начале сентября. В его задачи входят защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с дронами, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение режима контртеррористической операции и эвакуации гражданского населения.

Аналогичные отряды «Барс-Курск» и «Барс-Брянск» были созданы в приграничных Курской и Брянской областях. Все три региона с начала военной операции на Украине подвергаются атакам со стороны украинских сил. В Курской области с начала августа идут бои после вторжения в регион ВСУ.