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Военная операция на Украине ,  
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Замгубернатора Белгородской области вступил в добровольческий батальон

Белгородские замгубернатора и глава района вступили в батальон «Барс-Белгород»
Сюжет
Военная операция на Украине
В добровольческий отряд «Барс-Белгород», созданный в начале сентября, вступили замгубернатора Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Лобазнов. Они временно приостановили исполнение обязанностей на своих должностях

Рустэм Зайнуллин
Михаил Лобазнов
Рустэм Зайнуллин
Михаил Лобазнов
Рустэм Зайнуллин
(Фото: Правительство Белгородской области)
Михаил Лобазнов
(Фото: lobaznov_ma / VK)

Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского городского округа региона Михаил Лобазнов вступили в добровольческий батальон «Барс-Белгород», сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.

«Мой заместитель, заместитель губернатора Рустэм Шаукатович Зайнуллин и глава Губкинского городского округа Михаил Александрович Лобазнов приняли решение временно приостановить муниципальный и государственный контракт прохождения муниципальной и государственной службы и поступить в отряд «Барс-Белгород», — рассказал глава региона.

Он добавил, что гордится «мужественным поступком своих коллег», несмотря на «большие кадровые потери».

В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс — Белгород»
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Зайнуллин стал замгубернатора региона в январе 2022 года. Также он занимает пост министра имущественных и земельных отношений Белгородской области (аналогичную должность до назначения занимал в Удмуртии).

Лобазнов возглавляет администрацию Губкинского городского округа с июля 2021 года.

О создании добровольческого отряда «Барс-Белгород» Минобороны России объявило в начале сентября. В его задачи входят защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с дронами, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение режима контртеррористической операции и эвакуации гражданского населения.

Аналогичные отряды «Барс-Курск» и «Барс-Брянск» были созданы в приграничных Курской и Брянской областях. Все три региона с начала военной операции на Украине подвергаются атакам со стороны украинских сил. В Курской области с начала августа идут бои после вторжения в регион ВСУ.

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Белгородская область добровольческие батальоны Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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