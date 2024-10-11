ЦАХАЛ сообщила о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада»

Фото: Amir Levy / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской Общей службой безопасности («Шин-Бет», или ШАБАК) ликвидировала полевого командира палестинского движения «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России) Мухаммеда Абдуллу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Спецоперация прошла в лагере для беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Абдулла возглавлял отделение «Исламского джихада» в палестинском городе Тулькарма.

«Самолет ЦАХАЛ нанес удар по району Тулькарма и ликвидировал Мухаммеда Абдуллу, главу террористической сети «Исламский джихад». <...> Вместе с ним был уничтожен еще один террорист», — говорится в сообщении.

В конце августа ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера «Исламского джихада» в Тулькарме Мухаммеда Джабера. В результате перестрелки погибли еще четверо палестинских боевиков. Джабера на посту командира местного отделения радикального движения заменил Мухаммед Абдулла.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

В последние несколько недель Израиль неоднократно сообщал об убийстве членов радикальных группировок.

В частности, в конце сентября лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла погиб при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Он возглавлял организацию с 1992 года. В результате удара также погиб заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Аббас Нилфорушан. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации преемника Насраллы и «преемника преемника» Насраллы.

1 октября Иран в ответ на действия Тель-Авива запустил по Израилю около 200 ракет. В КСИР объявили, что ракетная атака стала ответом на гибель Насраллы и Нилфорушана. В Израиле заявили, что Иран ждет расплата за «большую ошибку».