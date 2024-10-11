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Добытчики минтая решили изменить имидж этого продукта в глазах россиян

Президент АМД Буглак: у ассоциации есть планы по изменению имиджа минтая
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рыболовы собираются изменить имидж минтая за счет этого повысить его потребление в России, рассказал «РИА Новости» президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

Добытчики этого вида рыбы собираются увеличить его потребление в России вдвое, отметил он.

«Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учетом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением», — сообщил Буглак.

Он уточнил, что в 2023 году АДМ запустила первую в России программу продвижения рыбной категории — Дальневосточный минтай.

В 2024 году внутренний рынок стал главным направлением для филе минтая, произведенного из свежих уловов, добавил Буглак.

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Фото:Cameron Spencer / Getty Images

По данным ассоциации за первый квартал 2024 года, российские рыбаки увеличили объем поставок минтая на внутренний рынок до более чем 100 тыс. т — это на 36% больше аналогичного показателя за 2023 год. Тогда Буглак рассказал, что за последние пять лет поставки на внутренний рынок России выросли на 52% — почти до 200 тыс. т. пересчете на сырец это примерно 21% от всего вылова.

Минтай входит в топ-4 самых популярных видов рыбы в России.

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минтай рыба Россия внутренний рынок
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