Добытчики минтая решили изменить имидж этого продукта в глазах россиян

Президент АМД Буглак: у ассоциации есть планы по изменению имиджа минтая

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рыболовы собираются изменить имидж минтая за счет этого повысить его потребление в России, рассказал «РИА Новости» президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

Добытчики этого вида рыбы собираются увеличить его потребление в России вдвое, отметил он.

«Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. Обеспеченность внутреннего рынка крайне высокая, сейчас с учетом его потребности поставки от вылова превышают 21%, но мы работаем над их увеличением», — сообщил Буглак.

Он уточнил, что в 2023 году АДМ запустила первую в России программу продвижения рыбной категории — Дальневосточный минтай.

В 2024 году внутренний рынок стал главным направлением для филе минтая, произведенного из свежих уловов, добавил Буглак.

По данным ассоциации за первый квартал 2024 года, российские рыбаки увеличили объем поставок минтая на внутренний рынок до более чем 100 тыс. т — это на 36% больше аналогичного показателя за 2023 год. Тогда Буглак рассказал, что за последние пять лет поставки на внутренний рынок России выросли на 52% — почти до 200 тыс. т. пересчете на сырец это примерно 21% от всего вылова.

Минтай входит в топ-4 самых популярных видов рыбы в России.