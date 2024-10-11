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Военная операция на Украине ,  
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За ночь в России уничтожили 10 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 11 октября над российскими регионами сбили десять украинских дронов, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Еще два дрона сбили в Брянской области, один — над Курской, уточнили в ведомстве.

Над Ростовской областью сбили четыре дрона
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Четыре беспилотника подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы рядом с городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. В результате никто не пострадал, разрушений нет, добавил губернатор.

В Брянской области дроны самолетного типа сбили с помощью средств противовоздушной обороны. По словам губернатора Александра Богомаза, ущерба от удара БПЛА в регионе нет. В Белгородской области ночью объявляли опасность атаки дронов, предупреждение действовало более трех часов. В Курской области сигнал о ракетной опасности работал утром на протяжении двух минут.

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Военная операция на Украине Минобороны беспилотники
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