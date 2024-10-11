Над Ростовской областью сбили четыре дрона

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «подавили» четыре украинских беспилотника к северу от города Каменск-Шахтинский в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

По его словам, речь идет о беспилотниках «неустановленного типа». Предварительно, в результате никто не пострадал, разрушений нет, уточнил губернатор.

После начала специальной военной операции Ростовская область, как и ряд других приграничных регионов, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Накануне, в ночь на 10 октября, над Ростовской областью сбили девять дронов. Всего, по данным Минобороны, за ту ночь над Россией сбили 92 украинских беспилотника, 47 из них — над Краснодарским краем.