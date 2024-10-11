Вильфанд назвал сроки наступления в Москве бабьего лета
В Москве 11 октября температура поднимется до 16 градусов, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В области может потеплеть до 18 градусов, отметил синоптик.
«В пятницу погода порадует москвичей: погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится. <...> Если кто-то вам скажет, что в пятницу бабье лето, никто возражать не будет», — сказал Вильфанд.
В субботу возможен небольшой дождь, температура воздуха понизится до 12–14 градусов. Из-за прихода с юга и юго-востока воздушных масс ожидается облачность, добавил синоптик.
Ранее главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что полноценный первый снег выпадет в Москве не раньше последней декады октября. Постоянный снежный покров появится в столице к концу ноября. По словам Поздняковой, на данный момент в городе сохраняется довольно теплая по сравнению с климатической нормой погода и осадки прогнозируются только в виде дождя.
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом
Названы 100 лучших хорроров в истории
Названа стоимость автомобиля Lada Aura
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле
В России создадут еще десять особых экономических зон
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов