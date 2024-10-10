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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области ночью сбили десять беспилотников

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Военная операция на Украине

Ночью силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

В результате никто не пострадал, разрушений также нет. По словам главы региона, атаки пресекли в Миллеровском и Каменском районах.

Через 30 минут после публикации Голубев обновил данные: «Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА».

Также ночью военные сбили один беспилотник в Воронежской области, рассказал губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет, заверил он.

Рогов заявил о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу России
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О попытке ВСУ нанести массированный удар по Краснодарскому краю и Ростовской области ранее сообщил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные запустили не менее 50 беспилотников, а российские силы уже сбили «десятки» из них на юге Запорожской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 9 октября беспилотники атаковали в том числе Ростовскую область. Из-за падения обломков аппаратов вспыхнул пожар, его быстро потушили, рассказывал Голубев.

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Ростовская область Василий Голубев Воронежская область
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