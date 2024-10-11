Илья Варламов обжаловал отказ суда снять с него статус иноагента

Блогер Илья Варламов, признанный в России иноагентом, обжаловал в Верховном суде решение об отказе снять с него этот статус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Поступила жалоба Варламова Ильи Александровича», — рассказала собеседница агентства. Дату для рассмотрения жалобы еще не назначили.

Минюст включил Варламова в список иноагентов в марте 2023 года. Ведомство посчитало, что он получал финансирование из-за границы и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

С того момента блогера неоднократно штрафовали за то, что он, будучи иноагентом, не маркировал свои публикации соответствующим образом. Последний раз Таганский суд наложил на него штраф за отсутствие маркировки иноагента в июне 2024 года. До этого, в мае, на Варламова составили протокол по статье о дискредитации армии.

В конце сентября за то, что блогер неоднократно нарушал правила деятельности иностранного агента, московская прокуратура потребовала возбудить против Варламова уголовное дело.