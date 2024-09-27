Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Илья Варламов дважды в течение года привлекался к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, считает прокуратура. Она потребовала для него уголовное наказание

Фото: Алексей Андронов / Ura.ru / ТАСС

Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на блогера Илью Варламова (признан иноагентом). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Надзорное ведомство сообщило, что Варламов «был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП)». Но он «продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов» без указания, что он внесен в реестр иноагентов.

Прокуратура отправила следователям материалы прокурорской проверки. В ведомстве предложили возбудить на него дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По этой статье максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

В июне Таганский суд Москвы оштрафовал Илью Варламова за отсутствие маркировки иноагента, сообщала объединенная пресс-служба столичных судов. Его признавали виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — производство и распространение материалов лицом, включенным в реестр иноагентов, без соответствующей маркировки и назначили максимальный штраф — 50 тыс. руб.

Варламова неоднократно штрафовали по этой статье: в августе 2023 года на 30 тыс., а в декабре — на 50 тыс. В мае 2024 года на него составили протокол по статье о дискредитации армии — ст. 20.3.3 КоАП.