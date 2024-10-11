Власти Киевской области сообщили о работе ПВО на фоне тревоги

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба местной администрации в телеграм-канале.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях до того, как ее отменят. Глава киевской городской военной администрации Сергей Попко также призвал киевлян проследовать в укрытия.

Сигналы тревоги также звучат в Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ТСН сообщал о взрывах в Сумах, Одессе и Черкасской области. Телеканал передает, что взрывы слышны на окраинах Киева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.