Алаудинов заявил о 10 участках, на которых «посыпался фронт» ВСУ

Украинские военные терпят поражения примерно на десяти участках на линии боевого соприкосновения, заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Запись выпуска он опубликовал в своем телеграм-канале.

«На Курском участке нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии <...> в общей сложности где-то десять участков, где наши подразделения <...> двигаются с очень хорошими успехами», — сказал он, подчеркнув, что на этих участках фронт для ВСУ «посыпался».

По словам командира «Ахмата», ежедневно российские военные занимают «особо важные» для ВСУ участки и опорные пункты. В связи с этим он пообещал, что 11 октября россияне услышат «об очень хорошем результате».

Кроме того, Алаудинов заявил, что Курская область в скором времени будет освобождена.

Алаудинов находится в зоне военных действий, которые идут в Курской области с 6 августа. Он регулярно отчитывается об обстановке как на этом направлении, так и на других участках фронта. Так, 10 октября командир «Ахмата» сообщил, что российские военнослужащие взяли большое количество пленных из числа элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР.

22 августа губернатор Курской области заявил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 поселений.