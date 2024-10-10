Алаудинов сообщил о гибели штурмовика «Ахмата» Киллера

Штурмовик «Киллер» (Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram)

Спецназ «Ахмат» потерял лучшего штурмовика с позывным Киллер, сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он.

Командир «Ахмата» опубликовал видео, на котором Киллер едет на бронемашине. Неизвестно, где и когда были сделаны эти кадры. Об обстоятельствах смерти военного Алаудинов также не сообщил.

Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно находится в зоне военных действий и периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.