 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов сообщил о гибели штурмовика «Ахмата» Киллера

Генерал Алаудинов: умер штурмовик «Ахмата» Киллер
Сюжет
Военная операция на Украине
Штурмовик&nbsp;&laquo;Киллер&raquo;
Штурмовик «Киллер» (Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram)

Спецназ «Ахмат» потерял лучшего штурмовика с позывным Киллер, сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он.

Командир «Ахмата» опубликовал видео, на котором Киллер едет на бронемашине. Неизвестно, где и когда были сделаны эти кадры. Об обстоятельствах смерти военного Алаудинов также не сообщил.

Алаудинов поддержал «Русскую общину» после критики омбудсмена Чечни
Общество
Апти&nbsp;Алаудинов

Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно находится в зоне военных действий и периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Иранская компания планирует начать сборку авто в России

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апти Алаудинов Ахмат российские военные
Материалы по теме
Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвоката
Общество
Алаудинов опроверг сообщения о попадании в плен
Политика
Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами «Ахмата»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
50 оттенков чувств: зачем наука изучает смешанные эмоции — Fast CompanyPro, 13:37
В Киеве опровергли данные о готовности к прекращению огня по линии фронтаПолитика, 13:36
Ураган «Милтон» сорвал крышу стадиона во Флориде. ВидеоОбщество, 13:35
Облигации катастроф могут понести крупные потери из-за урагана «Милтон»Инвестиции, 13:30
Алаудинов сообщил о гибели штурмовика «Ахмата» КиллераПолитика, 13:29
ФСБ провела следственные действия в центральном офисе АСВ⁠Общество, 13:26
«Спартак» проведет матч КХЛ в ТашкентеСпорт, 13:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дело о ввозе в контейнере с манго кокаина на ₽3 млрд передано в судОбщество, 13:23
Власти заявили о продолжении ликвидации последствий пожара в ФеодосииОбщество, 13:22
Премьер Польши раскритиковал президента за «крайне безответственный» шагПолитика, 13:21
ЦБ выступил против ограничения внебиржевых торгов акциями после IPOФинансы, 13:18
Зачем один из лидеров чайной индустрии Индии спустя век выходит в розницуОтрасли, 13:11
Названы регионы России с самым сильным ростом цен на землюНедвижимость, 13:10
«Увеличивают доход до 25%»: как франчайзерам заработать на персонализацииPro, 13:09