Алаудинов сообщил о гибели штурмовика «Ахмата» Киллера
Спецназ «Ахмат» потерял лучшего штурмовика с позывным Киллер, сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он.
Командир «Ахмата» опубликовал видео, на котором Киллер едет на бронемашине. Неизвестно, где и когда были сделаны эти кадры. Об обстоятельствах смерти военного Алаудинов также не сообщил.
Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно находится в зоне военных действий и периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.
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