Ракета HIMARS упала во дворе спального района Донецка

Ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала во дворе одного из спальных районов Донецка, сообщают «РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на своих корреспондентов.

Как пишет «РИА Новости», ракета упала на улице Савченко, в момент ее падения рядом находились люди и автомобили, но жертв и повреждений удалось избежать. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), заявили агентству, что найденный фрагмент ракеты соответствует американской РСЗО M-142 «HIMARS».

«Был треск, увидели всплеск в небе, вспышки. Мы убежали в подъезд, он у нас все время открытый. Потом вышли и увидели ракету», — приводит агентство слова жительницы соседнего дома Зинаиды.

Ракета упала во дворе после работы ПВО, передает корреспондент «Известий». «Всего над городом было слышно не менее шести взрывов», — рассказал он, уточнив, что, предварительно, все ракеты были уничтожены.

По словам журналиста, на месте работают спасатели и сотрудники представительства ДНР в СЦКК.

Средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Донецк около 19:00, сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что фрагменты сбитых ракет упали в Киевском и Калининском районах. В результате никто не пострадал, подтвердил он.

Несмотря на то, что «существенных» последствий удалось избежать, в ДНР в результате падения обломков получили повреждения четыре дома в Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также пикник-парк «Роща» в Калининском районе Донецка.

Всего, по словам Пушилина, ВСУ выпустили по территории ДНР более 20 боеприпасов. Для ударов они использовали не только ракеты HIMARS, но и ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударный БПЛА.

Ранее 10 октября обломки украинской ракеты упали на Курск. Боеприпас был сбит силами ПВО. Ракету и два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью уничтожили днем.