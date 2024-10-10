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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили украинскую ракету и два дрона

Губернатор Смирнов: в Курской области сбили украинскую ракету и два дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету и два беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор курской области Алексей Смирнов.

«В небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

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Фото:John Moore / Getty Images

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. В ночь на 10 октября в регионе сбили 12 украинских беспилотников.

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Алексей Смирнов фото

Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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