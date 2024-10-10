В Курской области сбили украинскую ракету и два дрона
Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету и два беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор курской области Алексей Смирнов.
«В небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. В ночь на 10 октября в регионе сбили 12 украинских беспилотников.
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