Губернатор Смирнов: в Курской области сбили украинскую ракету и два дрона

В Курской области сбили украинскую ракету и два дрона

Фото: Google Maps

Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету и два беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор курской области Алексей Смирнов.

«В небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. В ночь на 10 октября в регионе сбили 12 украинских беспилотников.

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