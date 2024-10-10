Алаудинов пообещал скорое освобождение Курской области

Российские войска, которые сражаются с ВСУ в Курской области, продвигаются вперед, поэтому скоро регион может быть освобожден, заявил в эфире телеканала «Россия-1» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Запись выпуска он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Алаудинова, за последние несколько дней российские военные «хорошо продвинулись» и «добили» значительные силы ВСУ.

«С такими темпами мы, наверное, сможем в скором времени доложить о том, что Курская область освобождена», — сказал он.

Командир «Ахмата» отметил, что на курском направлении украинские военные находятся «в некоем замешательстве» и испытывают панику.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Алаудинов находится в зоне боевых действий и регулярно докладывает об обстановке в регионе. Накануне он рассказал, что российские военные заняли в области несколько опорных пунктов ВСУ и ликвидировали при взятии одного из них около 40 украинских военных.