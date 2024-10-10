 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов рассказал о взятии опорных пунктов ВСУ в Курской области

Алаудинов: у России есть ресурсы, чтобы не дать ВСУ зайти в Белгородскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, военным удалось ликвидировать около 40 украинских военных при взятии одного «большого опорного пункта». «Хочу отметить, что более чем на десяти участках войска Министерства обороны России двигаются у нас вперед», — добавил Алаудинов.

Говоря о белгородском направлении, он заверил, что военные не дают ВСУ подойти к границе с регионом. «Думаю, что у нас достаточно сил, средств и ресурсов для того, чтобы не дать противнику зайти на территорию Белгородской области», — подчеркнул Алаудинов.

В Курской области создали министерство восстановления приграничья
Политика
Алексей Смирнов

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны».

Президент России Владимир Путин счел вторжение «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». В Кремле заверили, что российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Апти Алаудинов ВСУ Белгородская область
Материалы по теме
В Курской области создали министерство восстановления приграничья
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Минобороны показало кадры боев у Покровского в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Российские университеты не вошли в сотню лучших вузов по версии THEОбщество, 02:53
Власти сообщили о работе ПВО в Киевской областиПолитика, 02:53
Небензя обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путемПолитика, 02:39
Кадры вопроса Путина губернатору о происхождении костюмаОбщество, 02:06
Стивен Сигал показал пленных членов «Азова» в колонии в ЕленовкеПолитика, 02:05
Алаудинов рассказал о взятии опорных пунктов ВСУ в Курской областиПолитика, 01:50
Фонд кино поддержал идею переснять «Золушку» и «Морозко»Технологии и медиа, 01:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ураган «Милтон» ослаб до третьей категорииОбщество, 01:22
Как свадьбы стали одним из драйверов роста экономики ИндииОтрасли, 01:02
Над Брянской областью сбили беспилотникПолитика, 00:56
Зеленский назвал приглашение в НАТО первым пунктом «плана победы»Политика, 00:42
Путин разрешил ВТБ сделки с акциями инвесторов из недружественных странФинансы, 00:31
Правительство Украины частично отменило бронирование от мобилизацииПолитика, 00:29
Рогов заявил о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу РоссииПолитика, 00:26