Алаудинов рассказал о взятии опорных пунктов ВСУ в Курской области

Алаудинов: у России есть ресурсы, чтобы не дать ВСУ зайти в Белгородскую область

Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, военным удалось ликвидировать около 40 украинских военных при взятии одного «большого опорного пункта». «Хочу отметить, что более чем на десяти участках войска Министерства обороны России двигаются у нас вперед», — добавил Алаудинов.

Говоря о белгородском направлении, он заверил, что военные не дают ВСУ подойти к границе с регионом. «Думаю, что у нас достаточно сил, средств и ресурсов для того, чтобы не дать противнику зайти на территорию Белгородской области», — подчеркнул Алаудинов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны».

Президент России Владимир Путин счел вторжение «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». В Кремле заверили, что российские военные обязательно вернут контроль над всей Курской областью.