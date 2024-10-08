Из Москвы-реки достали улетевшую с набережной машину

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В Москве на набережной Марка Шагала достали улетевший в воду автомобиль. Машина «Тойота» наехала на ограждение и улетела в Москва-реку. Пострадавших во время аварии не было.

При этом на месте не осталось ни водителя, ни пассажиров. Они смогли выбраться из воды и «ушли в неизвестном направлении», сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник.