Хуситы заявили об ударе по американскому нефтяному танкеру в Красном море
Хуситы нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море, сообщил в телеграм-канале представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
Корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. Как заявил Сариа, танкер «получил прямое попадание».
Представитель хуситов объяснил атаку «поддержкой палестинского и ливанского сопротивления», а также «ответом на американо-британскую агрессию» против Йемена.
Кроме того, хуситы нанесли удар крылатой ракетой по судну St. John в Индийском океане, оно также было повреждено. «Судно стало мишенью из-за нарушения компанией, которой принадлежит корабль, решения о запрете доступа в порты оккупированной Палестины», — пояснил Сариа.
Хуситы с осени 2023 года атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив, в том числе американские и британские. Как утверждают в группировке, их целью являются корабли, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
В начале октября хуситы атаковали нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море и нанесли удар по судну Marathopolis в Аравийском море.
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