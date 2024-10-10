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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об ударе по американскому нефтяному танкеру в Красном море

Сюжет
Война с хуситами
Фото: Osamah Yahya / dpa / Global Look Press
Фото: Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

Хуситы нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море, сообщил в телеграм-канале представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. Как заявил Сариа, танкер «получил прямое попадание».

Представитель хуситов объяснил атаку «поддержкой палестинского и ливанского сопротивления», а также «ответом на американо-британскую агрессию» против Йемена.

Кроме того, хуситы нанесли удар крылатой ракетой по судну St. John в Индийском океане, оно также было повреждено. «Судно стало мишенью из-за нарушения компанией, которой принадлежит корабль, решения о запрете доступа в порты оккупированной Палестины», — пояснил Сариа.

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Тель-Авив, Израиль

Хуситы с осени 2023 года атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив, в том числе американские и британские. Как утверждают в группировке, их целью являются корабли, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

В начале октября хуситы атаковали нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море и нанесли удар по судну Marathopolis в Аравийском море.

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Теги
хуситы Йемен Красное море США танкер
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