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Общество ,  
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Число погибших от урагана «Милтон» в США выросло до четырех

Фото: Octavio Jones / Reuters
Фото: Octavio Jones / Reuters

Как минимум четыре человека погибли из-за урагана «Милтон», который обрушился на американский штат Флорида. Об этом сообщил Bloomberg.

Ранее сообщалось о двух погибших от удара стихии.

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду ночью 10 октября. Накануне он усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч, но в настоящее время ослаб до второй.

Ураган «Милтон» ударил по побережью Флориды. Фоторепортаж
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Сервис Power Outage сообщил, что без электричества оказались почти 3,5 млн жителей Флориды.

В то же время губернатор штата Рон Десантис полагает, что Флорида избежала самого плохого сценария развития событий с ураганом, хотя и признает, что его последствия уже огромны. Он добавил, что «Милтон», хотя и был сильным, к моменту прихода на землю потерял свою мощь, в результате он, «определенно, не достиг уровня «Хелен».

В конце сентября Флорида подверглась удару еще одного разрушительного урагана «Хелен». Его жертвами стали не менее 270 человек.

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