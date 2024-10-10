Число погибших от урагана «Милтон» в США выросло до четырех
Как минимум четыре человека погибли из-за урагана «Милтон», который обрушился на американский штат Флорида. Об этом сообщил Bloomberg.
Ранее сообщалось о двух погибших от удара стихии.
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду ночью 10 октября. Накануне он усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч, но в настоящее время ослаб до второй.
Сервис Power Outage сообщил, что без электричества оказались почти 3,5 млн жителей Флориды.
В то же время губернатор штата Рон Десантис полагает, что Флорида избежала самого плохого сценария развития событий с ураганом, хотя и признает, что его последствия уже огромны. Он добавил, что «Милтон», хотя и был сильным, к моменту прихода на землю потерял свою мощь, в результате он, «определенно, не достиг уровня «Хелен».
В конце сентября Флорида подверглась удару еще одного разрушительного урагана «Хелен». Его жертвами стали не менее 270 человек.
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