Жертвами урагана «Милтон» в США стали два человека

По меньшей мере два человека погибли из-за урагана «Милтон», который обрушился на Флориду, сообщает NBC. По данным сервиса Power Outage, в штате без света остались свыше 2,2 млн абонентов.

Из-за стихии пострадал стадион Tropicana Field в Сент-Питерсберге — у него частично сорвало крышу, пишет CNN. В том же городе на строительной площадке рухнул кран — никто не пострадал. Кроме того, там отключили подачу питьевой воды в связи с прорывом водопровода. В штате повреждения получили по меньшей мере 125 домов.

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду ночью 10 октября. Накануне он усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч, но в настоящее время ослаб до второй. Президенту США Джо Байдену сообщили, что ураган достиг суши, он продолжит получать обновления по ситуации, сообщили в Белом доме.