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Общество ,  
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Жертвами урагана «Милтон» в США стали два человека

По меньшей мере два человека погибли из-за урагана «Милтон», который обрушился на Флориду, сообщает NBC. По данным сервиса Power Outage, в штате без света остались свыше 2,2 млн абонентов.

Из-за стихии пострадал стадион Tropicana Field в Сент-Питерсберге — у него частично сорвало крышу, пишет CNN. В том же городе на строительной площадке рухнул кран — никто не пострадал. Кроме того, там отключили подачу питьевой воды в связи с прорывом водопровода. В штате повреждения получили по меньшей мере 125 домов.

Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды
Общество

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду ночью 10 октября. Накануне он усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч, но в настоящее время ослаб до второй. Президенту США Джо Байдену сообщили, что ураган достиг суши, он продолжит получать обновления по ситуации, сообщили в Белом доме.

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