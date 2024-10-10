В Адыгее сообщили о скором возвращении домой эвакуированных из-за дронов жителей

В Адыгее сообщили о скором возвращении домой эвакуированных жителей

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жители поселка Родниковый в пригороде Майкопа смогут в ближайшее время вернуться в свои дома после эвакуации из-за атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, ситуация в поселке стабилизировалась, последствия удара беспилотников были устранены. Гражданская инфраструктура не получила повреждений.

В ночь на 10 октября украинские дроны атаковали окрестности Майкопа. Как писал Кумпилов, при ударе никто не пострадал, однако произошло возгорание. Что именно загорелось, глава республики не уточнял.

Жителей Родникового эвакуировали в станицу Ханская. Кумпилов рассказывал, что часть людей уехала к родственникам, в ПВР остались около 30 человек.