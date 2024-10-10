Из поселка в Адыгее эвакуируют жителей после атаки дрона

Дрон атаковал пригород Майкопа, начался пожар, сообщил глава Адыгеи, добавив, что никто не пострадал

Фото: muratkumpilov / Telegram

Пригород Майкопа был ночью атакован беспилотниками, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Жителей поселка Родниковый (входит в состав Майкопа) эвакуируют и разместят в ПВР в станице Ханская, добавил он. Кумпилов написал также, что произошел пожар, не уточнив, что именно горит. Возгорание тушат сотрудники МЧС.

В сообщении Минобороны атака на Адыгею не упоминается. По данным ведомства, минувшей ночью российские ПВО сбили 92 дрона: 47 над Краснодарским краем, 15 над Азовским морем, 12 над Курской областью, девять над Ростовской, четыре над Брянской. В Белгородской области и Крыму уничтожили по два беспилотника, в Воронежской — еще один.

Ростовский губернатор Василий Голубев, рассказывая о подавленных дронах, написал, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Об этом же заявил глава Воронежской области Александр Гусев.

В Курской области ночью объявляли режим опасности атаки БПЛА, но не сообщали о последствиях.