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Глава Адыгеи сообщил о ликвидации последствий ночной атаки дронов

Глава Адыгеи: эвакуированные из-за атаки БПЛА жители могут вернуться в свои дома
Об атаке дронов на пригород Майкопа этим утром сообщил глава Адыгеи. По его словам, в результате атаки возникло возгорание, жителей поселка Родниковый было решено эвакуировать. Теперь он отчитался о ликвидации угрозы
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
Фото: Полегенько Александр / ТАСС

Жители поселка Родниковый в пригороде Майкопа, эвакуированные после атаки беспилотников, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет», — добавил Кумпилов.

Жителей поселка Родникового эвакуировали утром 10 октября после массированной атаки дронов и произошедшего в результате атаки возгорания. Что именно горело, глава республики не уточнял.

Из поселка в Адыгее эвакуируют жителей после атаки дрона
Политика
Фото:muratkumpilov / Telegram

Всего за прошедшую ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 92 украинских дрона, 47 из них — над Краснодарским краем. Над акваторией Азовского моря уничтожили 15 БПЛА, еще два — над Республикой Крым, девять — над территорией Ростовской области. В сообщении Минобороны атака на Адыгею не упоминается.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Адыгея эвакуация беспилотники Майкоп Военная операция на Украине
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