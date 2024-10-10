Глава Адыгеи сообщил о ликвидации последствий ночной атаки дронов
Жители поселка Родниковый в пригороде Майкопа, эвакуированные после атаки беспилотников, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«Обстановка после атаки БПЛА в пригороде Майкопа стабилизирована. Все последствия ЧС устранены. Разрушений гражданской инфраструктуры нет», — добавил Кумпилов.
Жителей поселка Родникового эвакуировали утром 10 октября после массированной атаки дронов и произошедшего в результате атаки возгорания. Что именно горело, глава республики не уточнял.
Всего за прошедшую ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 92 украинских дрона, 47 из них — над Краснодарским краем. Над акваторией Азовского моря уничтожили 15 БПЛА, еще два — над Республикой Крым, девять — над территорией Ростовской области. В сообщении Минобороны атака на Адыгею не упоминается.
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%
Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали
Глава Gotbit задержан в Португалии
Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов