 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин впервые встретится с новым президентом Ирана в Туркменистане

Памятник Махтумкули Фраги в Ашхабаде, Туркменистан
Памятник Махтумкули Фраги в Ашхабаде, Туркменистан (Фото: Russian Look / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин совершит визит в столицу Туркмении Ашхабад, где 11 октября примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщил РБК помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Этот форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги», — уточнил он. По словам Ушакова, в списке приглашенных будут главы многих соседних стран, включая президентов Казахстана, Киргизии, Монголии и других.

Ожидается, что Путин проведет двусторонние встречи, в том числе с главой Ирана Масудом Пезешкианом. «Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — сказал Ушаков. Это будет их первая встреча после того, как Пезешкиан занял пост главы государства в июне.

Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи
Политика
Владимир Путин

В предыдущий раз Путин посещал Туркмению в июне 2022 года. Тогда он прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите и встретился с главой республики Сердаром Бердымухамедовым.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Юрий Ушаков Владимир Путин Ашхабад Туркменистан
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Бут назвал статью о продаже оружия хуситам вбросом ко дню рождения Путина
Политика
Путин проведет день рождения на работе
Политика
Лукашенко поздравил Путина с 72-летием
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Объявлены победители Международной олимпиады по финансовой грамотностиОтрасли, 18:05
Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мираСпорт, 18:04
Аналитики «Финама» дали прогноз по курсу рубля до конца годаИнвестиции, 18:02
Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120Общество, 17:58
5 новых моделей Renault, приехавших в Россию. Цены удивятАвто, 17:57
В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбояОбщество, 17:57
Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской областиПолитика, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантовПолитика, 17:43
Теннисистка Калинская вышла во второй круг крупного турнира в УханеСпорт, 17:42
Здание «Донстроя», которое вошло в пятерку лучших небоскребов мираРБК и Донстрой, 17:41
Планетарий назвал время пика активности звездопада ДраконидыОбщество, 17:40
Globaltrans подала заявление о делистинге с МосбиржиИнвестиции, 17:39
Синоптики предсказали радиационный туман в МосквеОбщество, 17:38
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рожденияПолитика, 17:38