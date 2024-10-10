Суд частично снял арест со счетов Блиновской
Суд снял арест с части счетов блогера Елены Блиновской для погашения ее налоговой задолженности, передало «РИА Новости» со ссылкой на решение Савеловского суда Москвы.
По данным агентства, речь идет примерно о 97 млн руб. на счетах в разных банках. Адвокаты настаивали на снятии ареста и немедленном переводе денежных средств в налоговую инспекцию.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов, легализации полученных преступным путем доходов и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, блогер раздробила свой бизнес и платила налоги по упрощенной схеме, в рамках которой ежегодный лимит доходов составляет 150 млн руб.
Блиновская признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, но отрицает обвинения в отмывании денежных средств.
2 октября ее юрист Иван Морозов сообщал о полном погашении задолженности по НДФЛ на сумму свыше 320 млн руб.
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