Суд частично снял арест со счетов Блиновской

Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Суд снял арест с части счетов блогера Елены Блиновской для погашения ее налоговой задолженности, передало «РИА Новости» со ссылкой на решение Савеловского суда Москвы.

По данным агентства, речь идет примерно о 97 млн руб. на счетах в разных банках. Адвокаты настаивали на снятии ареста и немедленном переводе денежных средств в налоговую инспекцию.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов, легализации полученных преступным путем доходов и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, блогер раздробила свой бизнес и платила налоги по упрощенной схеме, в рамках которой ежегодный лимит доходов составляет 150 млн руб.

Федеральная налоговая служба оценивала задолженность Блиновской в 1,4 млрд руб., из них 918 млн руб. — сумма неуплаченных налогов, а все остальное — пени и штрафы.

Блиновская признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, но отрицает обвинения в отмывании денежных средств.

2 октября ее юрист Иван Морозов сообщал о полном погашении задолженности по НДФЛ на сумму свыше 320 млн руб.