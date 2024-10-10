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Технологии и медиа ,  
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«РИА Новости» и Sputnik подверглись хакерской атаке

«РИА Новости» и Sputnik подверглись атаке хакеров из Азии и Латинской Америки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Ресурсы медиагруппы «Россия сегодня», в том числе сайты «РИА Новости» и Sputnik, подверглись массированной атаке хакеров. Об этом сообщили в технических службах компании, передает «РИА Новости».

Атака началась около 11:00 мск 10 октября. Как уточнили в медиагруппе, она велась более чем с 1 млн адресов, в основном из стран Азии и Латинской Америки.

«Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована, на пике наши специалисты заблокировали 720 тыс. адресов», — отметили в технических службах «России сегодня».

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Фото:Michael Bocchieri / Getty Images

7 октября хакерской атаке подверглись онлайн-сервисы ВГТРК. В холдинге сообщали, что злоумышленники пытались прервать эфир федеральных телеканалов и радиостанций.

После начала боевых действий на Украине кибератакам подвергались ресурсы и других российских СМИ, в том числе РБК, «Известий», ТАСС и «Коммерсанта». Хакеры также атаковали сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзора и Минстроя России.

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