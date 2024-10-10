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Технологии и медиа ,  
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Internet Archive подвергся DDoS-атаке

Internet Archive подвергся DDoS-атаке, в сеть попали данные 31 млн пользователей
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images

Организация Internet Archive, владеющая сервисом хранения копий веб-страниц Wayback Machine и онлайн-библиотекой Open Library, подверглась хакерской атаке. Об этом сообщил основатель компании Брюстер Кале в соцсети X.

«DDoS-атаки вернулись и отключили archive.org и openlibrary.org. Internet Archive проявляет осторожность и отдает приоритет сохранению безопасности данных в ущерб доступности сервиса», — написал он.

Накануне, 9 октября, Кале также сообщал об атаке хакеров на сервисы компании. По его словам, в сеть попали имена пользователей, адреса электронной почты и пароли.

The Verge писал, что при посещении сайта компании пользователи видели всплывающее окно, в котором говорилось: «Вы когда-нибудь чувствовали, что Internet Archive работает на пределе возможностей и постоянно находится на грани катастрофического нарушения безопасности? Это только что произошло».

Владелец портала Have I Been Pwned Трой Хант, на котором люди могут проверить, подвергались ли их данные взлому, подтвердил, что несколько дней назад он получил файл со сведениями о 31 млн пользователей.

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Internet Archive был основан в 1996 году, сервисы компании хранят веб-сайты, оцифрованные книги, аудио- и видеофайлы, игры, ПО. Wayback Machine позволяет пользователям просматривать архивные версии веб-страниц в том виде, в котором они существовали в разные даты.

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