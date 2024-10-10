 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Курские власти сообщили о проверках из-за запаха гари

Фото: Министерство природных ресурсов Курской области
Фото: Министерство природных ресурсов Курской области

В Курске и окрестностях идут проверки в связи с запахом гари, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

Сотрудники областного Минприроды с 4 октября проводят выезды и обследуют Курск, а также расположенные вблизи города микрорайоны и населенные пункты. «На всех территориях ощущался запах, несвойственный атмосферному», — отметили в правительстве.

По данным властей, специалисты проверили территории близ производственных предприятий и очистных сооружений, однако не обнаружили там химических запахов или запаха гари.

В Феодосии эвакуировали больше тысячи человек из-за пожара на нефтебазе
Общество

Baza писала, что рано утром 10 октября на Курск опустился смог, от местных жителей начали поступать жалобы на сильный запах. В региональном управлении МЧС отметили, что утро «выдалось туманным», и призвали водителей к осторожности. Позднее в ведомстве сообщили, что в Курском районе горит торф на площади 1 га.

В правительстве Курской области уточнили, что проблемой, связанной с запахом, занялись региональная прокуратура и Роспотребнадзор.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курск Курская область запах гари Минприроды Роспотребнадзор пожар
Материалы по теме
МЧС предупредило москвичей о видимости до 300 м из-за тумана
Общество
Пожар на складах Ейского района на Кубани потушили
Общество
В Феодосии эвакуировали больше тысячи человек из-за пожара на нефтебазе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,42 (0) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 96,95 (0) Инвестиции, 17:26
Автор песен «Браво» выпустит в Севастополе оранжевое вино из «кокура»Вино, 18:14
В Адыгее сообщили о скором возвращении домой эвакуированных жителейПолитика, 18:12
С 21 по 24 октября в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт выставка «Химия-2024»Пресс-релиз, 18:09
ЦБ впервые за год поднял официальный курс доллара выше ₽97Инвестиции, 18:07
Генпрокурор заявил о тысячах дел, где «между двумя корочками ничего нет»Общество, 18:04
Алжир отстранил крупнейшего конкурента России в закупках пшеницыБизнес, 17:54
Синнер завершит год в статусе первой ракетки мираСпорт, 17:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России создали соответствующий законам сервис хранения криптовалютКрипто, 17:42
Миллер назвал нового влиятельного игрока на европейском рынке газаПолитика, 17:37
Песков анонсировал «серьезный разговор» Путина и президента ИранаПолитика, 17:34
«РИА Новости» и Sputnik подверглись хакерской атакеТехнологии и медиа, 17:33
Суд частично снял арест со счетов БлиновскойОбщество, 17:32
ЦБ запланировал донастройку доступа россиян к иностранным активамИнвестиции, 17:31
Мосбиржа назвала дату допуска акций «Озон Фармацевтика» к торгамИнвестиции, 17:22