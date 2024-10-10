Курские власти сообщили о проверках из-за запаха гари

Фото: Министерство природных ресурсов Курской области

В Курске и окрестностях идут проверки в связи с запахом гари, сообщило правительство региона в телеграм-канале.

Сотрудники областного Минприроды с 4 октября проводят выезды и обследуют Курск, а также расположенные вблизи города микрорайоны и населенные пункты. «На всех территориях ощущался запах, несвойственный атмосферному», — отметили в правительстве.

По данным властей, специалисты проверили территории близ производственных предприятий и очистных сооружений, однако не обнаружили там химических запахов или запаха гари.

Baza писала, что рано утром 10 октября на Курск опустился смог, от местных жителей начали поступать жалобы на сильный запах. В региональном управлении МЧС отметили, что утро «выдалось туманным», и призвали водителей к осторожности. Позднее в ведомстве сообщили, что в Курском районе горит торф на площади 1 га.

В правительстве Курской области уточнили, что проблемой, связанной с запахом, занялись региональная прокуратура и Роспотребнадзор.