 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пожар на складах Ейского района на Кубани потушили

Оперштаб Кубани: пожар на складах Ейского района полностью ликвидировали

Пожар на складах в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края полностью ликвидировали, сообщил оперштаб Кубани в телеграм-канале.

«В 2:05 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Возгорание складских помещений произошло накануне вечером. Информация о пожаре появилась около 20:50 по московскому времени.

По предварительным данным, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что оцепили территорию в границах 500 м от места пожара, угрозы для жителей нет.

Изначально огонь охватил 800 кв. м, но уже к 21:30 его площадь увеличилась вдвое — он перекинулся на сухую растительность.

Под Ейском загорелся склад
Общество

7 октября 2024 года в городе Норильске Красноярского края загорелся склад на площади 1560 кв. м. Внутри постройки были емкости с ацетоном и пеллеты (спрессованные топливные гранулы из древесины. — РБК).

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пожар Ейск Красндарский Край МЧС
Материалы по теме
СК назвал возможную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве
Общество
В Москве загорелся «Дом-корабль»
Общество
Под Ейском загорелся склад
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Почему аналитики видят потенциал в индийском рынке быстрой доставкиОтрасли, 10:33
Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской областиПолитика, 10:31
Пожар на складах Ейского района на Кубани потушилиОбщество, 10:22
Футболист сборной Греции умер в 31 годСпорт, 10:19
ЦБ подтвердил негативное отношение к прямому доступу инвесторов на биржуИнвестиции, 10:01
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%Технологии и медиа, 10:00
Corriere della Sera написала об условиях прекращения огня КиевомПолитика, 09:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что повлияет на маркетинг в 2025 году: пять трендовPro, 09:56
Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛСпорт, 09:40
Гладков сообщил о повреждениях при атаках ВСУ 70 вышек связиПолитика, 09:38
Липовые запросы и сверки от имени ФНС. Как распознать мошенниковPro, 09:34
ЦБ раскрыл итоги опроса инвесторов о необходимости торгов 24/7Инвестиции, 09:28
Коллеги назвали возможные причины задержания Шугалея в ЧадеОбщество, 09:24
В США владельцам вернули конфискованную при Гитлере картину МонеОбщество, 09:23