Пожар на складах Ейского района на Кубани потушили
Пожар на складах в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края полностью ликвидировали, сообщил оперштаб Кубани в телеграм-канале.
«В 2:05 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
Возгорание складских помещений произошло накануне вечером. Информация о пожаре появилась около 20:50 по московскому времени.
По предварительным данным, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что оцепили территорию в границах 500 м от места пожара, угрозы для жителей нет.
Изначально огонь охватил 800 кв. м, но уже к 21:30 его площадь увеличилась вдвое — он перекинулся на сухую растительность.
7 октября 2024 года в городе Норильске Красноярского края загорелся склад на площади 1560 кв. м. Внутри постройки были емкости с ацетоном и пеллеты (спрессованные топливные гранулы из древесины. — РБК).
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