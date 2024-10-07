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В Норильске загорелся склад с ацетоном. Видео

В Норильске загорелся склад с ацетоном

В Норильске загорелся склад с ацетоном. Видео
Video

В городе Норильск Красноярского края на площади 1560 кв. м загорелся склад, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Внутри постройки находятся емкости с ацетоном и пеллеты (спрессованные топливные гранулы из древесины. — РБК), уточнили в ведомстве.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Пожар тушат 20 человек и шесть единиц спецтехники, отметили в МЧС.

На опубликованных кадрах видно, что помещение склада горит изнутри, а над постройкой поднимаются клубы черного дыма.

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Норильск МЧС пожары ацетон топливо склад
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