В Норильске загорелся склад с ацетоном. Видео
В городе Норильск Красноярского края на площади 1560 кв. м загорелся склад, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Внутри постройки находятся емкости с ацетоном и пеллеты (спрессованные топливные гранулы из древесины. — РБК), уточнили в ведомстве.
Пожар тушат 20 человек и шесть единиц спецтехники, отметили в МЧС.
На опубликованных кадрах видно, что помещение склада горит изнутри, а над постройкой поднимаются клубы черного дыма.
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