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Общество ,  
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На Кубани загорелись склады на площади 1,6 тыс. кв. м

В поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края загорелись склады, огонь удалось локализовать на площади 1,6 тыс. кв. м, сообщает региональный оперштаб.

Информация о возгорании появилась около 20:50 по московскому времени. Изначально огонь охватил 800 кв. м, но уже к 21:30 его площадь увеличилась вдвое — он перекинулся на сухую растительность.

По предварительным данным, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что оцепили территорию в границах 500 м от места пожара, угрозы для жителей нет.

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