На Кубани загорелись склады на площади 1,6 тыс. кв. м
В поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края загорелись склады, огонь удалось локализовать на площади 1,6 тыс. кв. м, сообщает региональный оперштаб.
Информация о возгорании появилась около 20:50 по московскому времени. Изначально огонь охватил 800 кв. м, но уже к 21:30 его площадь увеличилась вдвое — он перекинулся на сухую растительность.
По предварительным данным, никто не пострадал. В оперштабе добавили, что оцепили территорию в границах 500 м от места пожара, угрозы для жителей нет.
Ранее, 24 сентября, в Таганроге начался пожар на складе лесоматериалов. Как рассказал ростовский губернатор Василий Голубев, возгорание вспыхнуло в результате падения беспилотника в промзоне.
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