Ученые рассказали, сколько продлится магнитная буря

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Магнитная буря после вспышек на Солнце в начале месяца начнется 4 октября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ядро первого выброса придет к планете сегодня около полудня по московскому времени, вызвав длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Второе облако плазмы достигнет Земли во второй половине 5 октября, добавили ученые. Всего магнитная буря продлится около четырех суток, отметили в лаборатории. В эти дни возможны яркие полярные сияния.

Вероятность того, что магнитная буря достигнет уровня G5 — экстремально сильного, исследователи оценили в 8%. По прогнозу ученых, мощность геомагнитного события составит G3.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным классом считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — это вспышки максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям. Магнитные бури делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Ранее на Солнце произошло несколько вспышек. Наиболее сильную зафиксировали 3 октября. Взрыв произошел по центру солнечного диска. Ученые присвоили вспышке уровень X9.1. Это крупнейший с 2017 года взрыв на звезде, отметили исследователи.

В ночь на 2 октября произошел взрыв мощностью X7.1. Эта вспышка стала второй по силе за последние семь лет, отметили в лаборатории солнечной астрономии.