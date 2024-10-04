 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученые рассказали, сколько продлится магнитная буря

Лаборатория РАН: магнитная буря на Земле продлится четыре дня
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Магнитная буря после вспышек на Солнце в начале месяца начнется 4 октября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ядро первого выброса придет к планете сегодня около полудня по московскому времени, вызвав длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Второе облако плазмы достигнет Земли во второй половине 5 октября, добавили ученые. Всего магнитная буря продлится около четырех суток, отметили в лаборатории. В эти дни возможны яркие полярные сияния.

Вероятность того, что магнитная буря достигнет уровня G5 — экстремально сильного, исследователи оценили в 8%. По прогнозу ученых, мощность геомагнитного события составит G3.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным классом считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — это вспышки максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям.

Магнитные бури делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка
Общество
Вид вспышки в разных спектральных диапазонах

Ранее на Солнце произошло несколько вспышек. Наиболее сильную зафиксировали 3 октября. Взрыв произошел по центру солнечного диска. Ученые присвоили вспышке уровень X9.1. Это крупнейший с 2017 года взрыв на звезде, отметили исследователи.

В ночь на 2 октября произошел взрыв мощностью X7.1. Эта вспышка стала второй по силе за последние семь лет, отметили в лаборатории солнечной астрономии.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
магнитная буря Солнце вспышка на Солнце
Материалы по теме
На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка
Общество
Ученые зафиксировали вторую по мощности вспышку на Солнце за семь лет
Общество
В «Фобосе» предупредили о сильной магнитной буре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Генпрокуратура подала иск к ShellБизнес, 10:36
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррельИнвестиции, 10:36
Названы районы Москвы с наибольшим спадом цен на новостройки за кварталНедвижимость, 10:32
В 2024 году появился шанс защитить IT-бизнес от пиратских продуктовPro, 10:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:27
Бортников сообщил о 18 тыс. участников интернационального легиона ВСУПолитика, 10:18
Экс-игрок сборной России Глушаков перешел в клуб рэпера БастыСпорт, 10:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тренер ЦСКА после крупнейшего поражения ответил на вопрос об отставкеСпорт, 10:06
Бросившие часть в Донбассе бойцы ВСУ вышли на митинг под НиколаевомПолитика, 10:02
Рябков оценил вероятность вооруженного столкновения США и РоссииПолитика, 10:01
Новый премьер Японии раскрыл свою позицию по спору с Россией из-за КурилПолитика, 09:54
Глава ФСБ увидел угрозу покушений на чиновников из-за взрывов пейджеровПолитика, 09:51
Военные России раскрыли секрет, который помогал ВСУ в УгледареПолитика, 09:43
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает ТаиландPro, 09:42