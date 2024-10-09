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Технологии и медиа ,  
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Мощная вспышка на Солнце выбросила плазму в сторону Земли

Фото: Лаборатория Солнечной Астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория Солнечной Астрономии ИКИ и ИСЗФ

Астрофизики зафиксировали новую крупную вспышку класса X на Солнце с выбросом в сторону Земли, об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

Первые сообщения о вспышке поступили в ночь на 9 октября. Излучение начало расти в 4:25 мск, максимума оно достигло к 4:58.

«Абсолютный балл был не очень высокий (X1.8), но есть ряд важных моментов. Прежде всего, снова был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация, независимо от того, что покажут модели, по сути, исключает возможность «промахнуться» мимо Земли», — уточнили в институте.

Плазму выбросило «точно по линии Солнце — Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов», добавили астрофизики. На Землю вещество придет между пятницей и субботой, 11 и 12 октября.

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Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В лаборатории отметили, что еще один примечательный момент выброса плазмы — место вспышки. Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось в конце сентября, «наводя на мысль о будущих супервспышках», уточнили ученые. По их словам, ничто не предвещало выброса, но «в итоге центр все же проснулся точно в момент, когда добрался до направления на Землю». «Последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся», — заключили специалисты.

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака этого газа могут привести к магнитным бурям, когда достигают Земли.

3 сентября на Солнце произошел исключительно мощный выброс плазмы, сообщили в лаборатории. По данным ученых, это одно из крупнейших облаков плазмы за последние годы.

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