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Общество ,  
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При пожаре в «Доме-корабле» в Москве погибли два человека

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Тела мужчины и женщины обнаружили в сгоревшей квартире в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар вспыхнул рано утром на шестом этаже здания. Ведомство пока не назвало причины пожара. По данным РЕН ТВ, могла загореться проводка.

Ранее в ведомстве сообщили, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 55 кв. м. Специалисты МЧС вывели из горящего дома 14 человек, около 80 жильцов вышли из подъезда самостоятельно.

В Москве загорелся «Дом-корабль»
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

«Дом-корабль» уже горел в январе 2024 года: тогда возгорание произошло на 11-м этаже здания. Тогда жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.

«Дом-корабль» — 14-этажный жилой дом на юге Москвы, известный своей формой и большими размерами (длина здания составляет 400 м). Также известен под другими названиями: «Титаник», «Дом атомщиков», «Дом холостяка» и «Лежачий небоскреб».

Дом построен по проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского Министерством атомной промышленности СССР в 1970–1980-х годах.

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