При пожаре в «Доме-корабле» в Москве погибли два человека

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы

Тела мужчины и женщины обнаружили в сгоревшей квартире в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар вспыхнул рано утром на шестом этаже здания. Ведомство пока не назвало причины пожара. По данным РЕН ТВ, могла загореться проводка.

Ранее в ведомстве сообщили, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 55 кв. м. Специалисты МЧС вывели из горящего дома 14 человек, около 80 жильцов вышли из подъезда самостоятельно.

«Дом-корабль» уже горел в январе 2024 года: тогда возгорание произошло на 11-м этаже здания. Тогда жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.