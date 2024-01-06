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В Москве загорелся «Дом-корабль»

«Дом-корабль» загорелся на юге Москвы

В Москве произошел пожар на Большой Тульской улице, загорелся дом № 2, также известный как «Дом-корабль», пишет MSK1.ru со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, возгорание началось в квартире на 11-м этаже здания. На место прибыло несколько пожарных бригад и машин скорой помощи. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

Дом-корабль — это 14-этажный жилой дом на юге Москвы, известный своей формой и большими размерами (длина здания составляет 400 м). Также известен под другими названиями, например, как «Титаник», «дом атомщиков», «дом холостяка» и «лежачий небоскреб».

Здание построено по проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского Министерством атомной промышленности СССР в 1970-1980-х годах. Тогда квартиры в нем получали неженатые работники ведомства. В доме девять подъездов и 980 квартир.

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Как сообщил столичный дептранс, из-за пожара движение машин в сторону Московской области частично перекрыли: сейчас автомобили могут проехать только по одной полосе из четырех. Ведомство рекомендовало водителям по возможности объезжать участок.

Телеканал РЕН ТВ пишет, что пожар в здании уже потушили. По его данным, некоторых жителей дома эвакуировали.

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Москва Пожар
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