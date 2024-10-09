 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ростовский губернатор заявил об отражении массированной атаки дронов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Силы ПВО отбили массированную воздушную атаку в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

По его словам, сбито десять беспилотников, один из них — близ Новошахтинска, остальные — на юго-западе региона.

Из-за падения обломков в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, его быстро потушили, рассказал Голубев. По предварительным данным, пострадавших нет, утонил губернатор.

Материал дополняется

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 08 окт, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 08 окт, 17:58
Ростовский губернатор заявил об отражении массированной атаки дроновПолитика, 05:19
Новый генсек НАТО уклонился от ответа на вопрос о членстве УкраиныПолитика, 05:10
Россияне назвали желаемый размер корпоративной пенсииФинансы, 05:01
Журналист рассказал, что Харрис убеждала Зеленского найти преемникаПолитика, 04:40
Блинкен вслед за Байденом отменил визит в ГерманиюПолитика, 04:26
Захарова прокомментировала обвинения против рэпера P. DiddyОбщество, 03:56
Население Британии выросло за год на 1% за счет чистой миграцииОбщество, 03:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дроновПолитика, 03:35
В Тольятти в квартире нашли тела двух девочек с ножевыми ранениямиОбщество, 03:10
Губернатор сообщил об уничтожении воздушной цели близ НовошахтинскаПолитика, 03:07
Над Брянской областью сбили еще шесть беспилотниковПолитика, 02:56
Сийярто заявил, что в НАТО понимают невозможность членства УкраиныПолитика, 02:36
Богомаз сообщил об уничтожении второго за ночь дронаПолитика, 02:22
Щербиновский район Кубани подвергся атаке дроновПолитика, 02:12