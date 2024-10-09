Ростовский губернатор заявил об отражении массированной атаки дронов
Силы ПВО отбили массированную воздушную атаку в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
По его словам, сбито десять беспилотников, один из них — близ Новошахтинска, остальные — на юго-западе региона.
Из-за падения обломков в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, его быстро потушили, рассказал Голубев. По предварительным данным, пострадавших нет, утонил губернатор.
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