Ростовский губернатор заявил об отражении массированной атаки дронов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Силы ПВО отбили массированную воздушную атаку в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

По его словам, сбито десять беспилотников, один из них — близ Новошахтинска, остальные — на юго-западе региона.

Из-за падения обломков в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, его быстро потушили, рассказал Голубев. По предварительным данным, пострадавших нет, утонил губернатор.

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