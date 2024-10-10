Рогов заявил о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести массированный удар по Краснодарскому краю и Ростовской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В данный момент в южной части Запорожской области русские воины срывают попытку боевиков ВСУ нанести массированный удар БПЛА по мирным городам Краснодарского края и Ростовской области», — написал он в телеграм-канале. По его словам, украинские военные запустили не менее 50 беспилотников, а российские силы уже сбили «десятки дронов».

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и ряд других населенных пунктов региона остаются под контролем украинских войск.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В частности, в ночь на 9 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе над Ростовской областью и Кубанью.