Погибшие и брошенные стада, угнанная техника: как живут курские фермеры

Что стало с фермерами в одном из самых аграрных регионов России после вторжения ВСУ, какой урон им нанесли и чего они ждут от государства — в материале РБК

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

«Вся жизнь там осталась»

Вторжение украинских военных началось неожиданно, и времени на то, чтобы вывезти с предприятий и хозяйств хоть что-то, не было, рассказали РБК фермеры и сельхозпроизводители приграничных районов Курской области.

«6 августа мне позвонил брат из Курска, говорит, срочно уезжайте. Я ему говорю: ну как мы можем, если мы сидим под домом и стреляют? — рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Ламанов, у которого фермерское хозяйство в селе Плехово Суджанского района. — Мы считали дроны: шестого августа сто штук пролетело над домом, мы бросили считать, седьмого насчитали шестьдесят и тоже бросили».

Брат позвонил Ламанову снова 7 августа и рассказал о сообщениях, что в нападении ВСУ принимают участие танки. «Я говорю: как так, я не вижу ничего. А потом услышал выстрел из танка, я еще по армии его помню, и понял, что по речке [бьют]. Мы после этого даже десяти минут не собирались. Уехали в шлепках и шортах, документы с собой взяли и то, что было сложено в «тревожную сумку», — рассказал он.

«Вся жизнь там осталась», — говорит предприниматель о своем хозяйстве, которое существовало с 2000 года. «Все осталось там. Пшеница яровая, озимые там осталась, техника осталась, восемь тракторов-иномарок, три грузовые машины, сеялки, веялки, семена на будущий год», — перечисляет он. Пшеницу убрать успели, ячмень успели продать, а соя, подсолнечник еще в поле остались.

За хозяйством он следит по видео, которые появляются в интернете. Видно, что сараи разбиты, а техники уже нет, говорит Ламанов. Фермер написал заявление в военную прокуратуру о том, что пострадал от действий ВСУ, в котором оценил причиненный ущерб в 200 млн руб.

Схожая ситуация у фермера Александра Корниенко из Суджанского района, который занимается выращиванием пшеницы, ячменя, кормовых культур, подсолнечника. «Выехали в чем было. Если бы еще полчаса не выехали, там бы остались», — рассказывает он. Из хозяйства он тоже не успел вывезти ничего. Ущерб Корниенко оценил в 30–40 млн руб.

Не удалось ничего вывезти и владельцам Суджанского мясокомбината. Как рассказал РБК управляющий предприятия Михаил Куденцов, остались только машины, которые во время начала вторжения ВСУ были в рейсе и не смогли вернуться. «У нас там осталось 146 т — это сырье, незавершенка и готовая продукция. Оборудование все, конечно, осталось, примерно 70% техники тоже осталось», — говорит он.

Один из собеседников РБК рассказал, что часть тяжелой техники была оснащена GPS-трекерами и по их данным видно, что машины теперь находятся на территории Украины — в Сумской, Харьковской, Киевской областях. Другой собеседник говорит, что видел в интернете видео, на котором его грузовые машины использовали украинцы в Курской области для подвоза стройматериалов.

Фермерское хозяйство «Адонис» в Глушковском районе сильно пострадало от удара беспилотника еще 22 марта — сгорели два зернохранилища общей площадью 2,3 тыс. кв. м, около 100 т зерна, все семена, техника, рассказал РБК его основатель Виктор Тынников. Независимая оценка определила ущерб в 23–25 млн руб. После этого хозяева заново закупили семена яровой пшеницы, сои, горючее, докупили сельхозтехнику и засеяли этим летом 300 га.

Однако полевые работы было сложно вести из-за прилетов беспилотников и обстрелов, а после 6 августа пришлось все бросить и уехать. «Кое-что вывезли, что двигается: «КАМАЗ», три МТЗ (тракторы Минского тракторного завода). А все остальное — тяжелая техника, прицепная техника, комбайны — осталось там», — рассказал Тынников. Что сейчас происходит с хозяйством, которое работало с 1991 года, непонятно. «Летают беспилотники, часто мины пытаются разбрасывать. Ехать и рисковать не стоит», — заключает он.

Какой ущерб был причинен аграриям

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

11 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в восьми районах региона пострадали 94 сельхозпредприятия. Предварительный ущерб он оценил в 85 млрд руб.

Больше всего пострадали аграрии Суджанского района — ущерб оценивается в 27,5 млрд руб.; в Кореневском районе — в 10,9 млрд руб., в Глушковском — в 7,9 млрд руб., привел РБК данные глава курского отделения «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов. По данным объединения бизнеса, всего от боевых действий в курском приграничье пострадали 7 тыс. самозанятых, 354 индивидуальных предпринимателя, 1,2 тыс. юрлиц.

Из предприятий агросектора, по данным «Деловой России», больше всего пострадало ООО «Агросил» в Суджанском районе (ущерб оценивается в 16,1 млрд руб.), АО «Толпино» в Кореневском районе (5,7 млрд руб.), ТК «Курский» из Глушковского района (3,8 млрд руб.).

Из-за боевых действий не будет завершена уборка урожая на площади 160 га, из-за чего снизится валовой сбор зерна, масличных культур и свеклы, предупредил Смирнов. По предварительным прогнозам «Деловой России», сборы зерновых снизятся на 1,5 млн т (до 4 млн), сахарной свеклы — на 700 тыс. т, маслосемян — на 502 тыс. т.

По предварительным данным, погибли 26 тыс. голов крупного рогатого скота и более 300 тыс. свиней (всего погибло более 352 тыс. животных). Это приведет к снижению производства мяса на 85 тыс. т, а молока — на 71 тыс., подсчитали в объединении. «Региональный бюджет недополучит 1,4 млрд руб. доходов», — говорит глава курского отделения «Деловой России» Олег Малахов.

Многие животные погибли, так как из-за начала боевых действий работники предприятий не успели ни накормить их, ни выпустить на волю, рассказал РБК председатель правления сельскохозяйственного кооператива «Ферма групп», член генсовета ассоциации «Народный фермер» Александр Волков. «Бои идут уже достаточно большое количество времени, и без кормежки поголовье гибнет. Отмыть это, обеззаразить коровники и свинокомплексы будет невозможно. Поэтому здесь налицо уже, думаю, экологическая катастрофа», — считает он. Выпустить животных, чтобы они самостоятельно искали пищу, смогли только небольшие хозяйства, добавляет Волков, однако неизвестно, смогут ли хозяева их потом найти. Кроме того, на полях происходят пожары, причем не только в тех районах, где идут боевые действия, но и в соседних, говорит он.

В минсельхозе области отмечают, что уборочная кампания в регионе проводится «в сложных условиях» из-за объявленной ситуации ЧС федерального характера и режима КТО. «По имеющейся информации, не удалось полностью убрать посевные площади. В то же время сельскохозяйственные товаропроизводители там, где возможно, принимают меры, для того чтобы максимально убрать выращенный урожай и провести сев озимых культур под урожай 2025 года», — заверили в ведомстве. В комментарии РБК там уточнили, что в целом по Курской области обмолочено 87% зерновых культур (данные на 5 октября). Масличные культуры убраны на площади 480 тыс. га, то есть более 75% (на тот момент продолжалась уборка сои и подсолнечника).

РБК направил запрос в Минсельхоз России.

Фото: Денис Гришкин / ТАСС

Что касается оставшихся сельскохозяйственных животных, то собственники при содействии минсельхоза и комитета ветеринарии региона вывозят их «с объектов, расположенных в угрожаемых зонах по приграничным районам», заявили в региональном ведомстве. «Часть поголовья, достигшего товарных весовых кондиций, реализуют на убой в живом весе, остальных животных перемещают на другие объекты для организации воспроизводства стада», — сообщили в министерстве. По данным на 5 октября, было вывезено более 9 тыс. голов крупного рогатого скота и более 125 тыс. свиней.

Помимо прямого ущерба агросектор Курской области сталкивается и с косвенным, говорит Александр Волко. Нарушаются цепочки поставок, потому что предприятия не могут отгрузить продукцию. Из-за того что интернет в Курской области часто работает с перебоями, производители не могут получить QR-код в системе «Честный знак», а без него отгрузка товара, подлежащего маркировке, запрещена, поясняет он. «Отгрузка, например, молочной продукции сейчас не просто усложнена, она практически приостановлена. А склады забиты, сыры лежат, молочка лежит», — добавляет он (его компания производит сыры).

Сельское хозяйство Курской области Курская область — один из лидеров среди российских регионов по объему сельхозпроизводства. По итогам 2022 года заняла девятое место среди крупнейших производителей. В 2023 году в области под хозяйства всех категорий были заняты 1684,6 тыс. га, из которых 1304,4 тыс. га обрабатывались сельскохозяйственными организациями, а 339 тыс. га — фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Больше всего в прошлом году производители собрали зерна и зернобобовых (5507,2 тыс. т), на втором месте по сборам была сахарная свекла (5224,7 тыс. т), на третьем — масличные культуры (1402 тыс. т), картофеля было собрано еще меньше — 324 тыс. т. По итогам 2023 года область заняла первое место в России по урожайности сои и сахарной свеклы, а по урожайности рапса заняла третье место. Курская область также один из лидеров страны по свиноводству: в 2022 году областное поголовье свиней составило почти 9% (2431 тыс. голов) от общероссийского. Численность сельского населения в 2022 году, по оценке областного Росстата, составляла 30% — 338 тыс. человек из 1,083 млн. Средняя месячная зарплата в сельском хозяйстве достигала 46 тыс. руб.

Простой, разъехавшиеся работники и финансовая подушка

Пока предприятия и хозяйства стараются сохранять рабочие коллективы. «На предприятиях выплачивается заработная плата, размер которой устанавливается в соответствии с договорными отношениями и Трудовым кодексом, ряд предприятий вынуждены были объявить простой и выплачивать 2/3 от средней заработной платы», — сообщил региональный минсельхоз. В ведомстве отметили, что на уровне правительства России принято решение о компенсации затрат предприятиям, осуществляющим выплаты заработной платы в период простоя. Чтобы избежать оттока рабочей силы в другие регионы, предприятия АПК готовы принимать на работу людей из приграничных районов — более 120 предприятий предложили вакансии на 1,2 тыс. рабочих мест, сообщили в ведомстве.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Аграрии рассказывают, что стараются сохранять сотрудников, но многие увольняются сами. «Сейчас у нас работники в простое, как и у всех. Часть ушли на другую работу — жить на что-то всем надо, как-то выкручиваться», — рассказал Александр Корниенко из Суджанского района. Работники Сергея Ламанова уволились, «получили сертификаты на переезд и разъехались по просторам России», говорит он. В хозяйстве «Адонис» работали пять сотрудников, им пока выплачивают среднюю зарплату в течение трех месяцев, до 31 октября. «А там будем смотреть по обстановке», — добавляет Виктор Тынников.

Суджанский мясокомбинат по рекомендации властей вывел работников в простой с сохранением зарплаты, рассказал управляющий. Пока компания платит зарплату из своих резервов. «Закончится ли это в тот момент, когда у нас закончатся деньги, или же государство будет оказывать какую-то поддержку и помощь — мы не знаем», — говорит он.

Ситуация с работниками предприятий из приграничных районов усугубляется из-за того, что сейчас в сельском хозяйстве «колоссальная» нехватка кадров, отмечает Александр Волков из региональной ассоциации.

Сами предприниматели пока устраиваются по-разному. Те, кто покрупнее, продолжают вести административную работу. Например, одно из предприятий Суджанского района сняло офис вне зоны боевых действий и разместило в нем сотрудников.

Небольшие предприниматели пока ждут, как будет развиваться ситуация, но отмечают, что для них все острее стоит вопрос с получением дохода. Кто-то уже устроился на временную работу, кто-то только собирается это сделать.

«Как таковой финансовой подушки не осталось, — поясняет Сергей Ламанов. — У нас финансовая подушка — это урожай, который остался в поле. Что мы заработали — вложили, заплатили налоги и все. На следующий год купили и опять ждем следующего урожая. Вот так жили. Не было возможности уж очень большую финансовую подушку накопить. Но все равно на жизнь хватало всем, в том числе моим работникам».

«Не падаем духом, надеемся, что нам помогут»

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В начале сентября меры поддержки пострадавших предприятий приграничья были закреплены постановлением правительства России. В частности, на год были продлены сроки уплаты налогов (за исключением НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов, которые наступают в 2024 году начиная с 1 августа. Также на год отказались от ряда налоговых проверок и вынесения решений о приостановке операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.

Помимо этого Минсельхоз принял решение о возможности пролонгации льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Также предусмотрено продление срока по ранее предоставленному льготному кредиту и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга на срок до одного года при соблюдении ряда условий. Меры распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2024 года.

Более крупному бизнесу эти меры, скорее всего, помогут, но мелким предприятиям, которые, вполне возможно, потеряли все, вряд ли, оценивают собеседники РБК. «Это мелочи. Вот если у вас все было и за один день у вас все забрать — поможет вам это?» — задает вопрос один из них.

О денежных компенсациях пострадавшему бизнесу пока не сообщалось. В Минэкономразвития РБК сообщили, что сейчас прорабатывают форму и объемы поддержки пострадавшим предприятиям вместе с Минфином, Минпромторгом, Минсельхозом, Минстроем, Минтрудом и правительством региона.

РБК направил запрос в минэкономразвития Курской области.

Предприниматели сообщают, что пытались узнать у властей, будут ли выплаты, но ничего определенного им пока не сообщили. «Если государство ничего не развернет, то все, закроемся», — говорит фермер Корниенко.

При этом некоторые собеседники РБК вспоминают, что им уже обещали компенсации за более ранние повреждения имущества, но пока ничего не выплатили. Один из них уточняет, что на его полях военные выкопали окопы и построили укрепления, но обещанного возмещения убытков он не получил.

«Мы понимаем, что 100% нам никто не возместит, мы на это и не рассчитываем, но мы надеемся, что нам помогут заново начать деятельность. Хотя бы что-то купить первоначально — технику, семена, — поясняет Ламанов. — Честно скажу, не знаем, что будет. Не падаем духом, надеемся, что нам поможет государство».

Глава курского отделения «Деловой России» называет основные проблемы предпринимателей — это утрата имущества и получение заключения о наличии форс-мажора для предоставления в банк или контрагентам. Кроме того, у компаний остались долговые обязательства, несмотря на вынужденное прекращение хозяйственной деятельности. «Мерами господдержки для пострадавших предпринимателей предусмотрена отсрочка по кредитам на срок от трех до шести месяцев. В регионе на 1 августа было 309 юрлиц-заемщиков с общей суммой займа 15 млрд руб. На данный момент 80% из них уже реструктурировали свой долг, — уточняет Малахов. — Безусловно, это действенная мера поддержки, однако, на мой взгляд, она лишь отсрочивает, но не решает проблему долговых обязательств. К сожалению, механизма полного списания долгов пока нет».

Еще одна проблема работодателей — компенсация на выплату зарплат в период простоя. Как пояснил Малахов, по предварительным подсчетам, на эти цели необходимо 3,2 млрд руб. «Сейчас этот вопрос прорабатывается правительством региона совместно с федеральными органами власти и Министерством труда и соцзащиты России», — добавил он.

Меры поддержки, разработанные властями, помогли компаниям на первом этапе, но сейчас есть много незакрытых вопросов, считает Малахов. «Например, остановка начислений коммунальных платежей на объекты, которые фактически не осуществляют хозяйственную деятельность. Много вопросов по лизинговым платежам за технику, которая либо пострадала, либо была вывезена за территорию России. Поддержка малого и микробизнеса: владельцы магазинов, кафе, предприятий сферы услуг в приграничных районах, по сути, потеряли все. Смогут ли они компенсировать утраченные нежилые помещения, оборудование, товар на прилавках, склады, средства производства, инвентарь?» — перечисляет он.