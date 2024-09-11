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Военная операция на Украине ,  
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Смирнов оценил в десятки миллиардов ущерб сельскому хозяйству из-за ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Предварительная сумма ущерба, причиненная агропромышленному комплексу Курской области из-за нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оценивается в десятки миллиардов рублей, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Прогнозная сумма ущерба — десятки миллиардов рублей, и она увеличивается», — сказал он на итоговой коллегии Минсельхоза.

В отрасли растениеводства не завершат уборку урожая на площади 160 га, из-за чего снизится валовой сбор зерна, масличных культур и свеклы, рассказал Смирнов. Отрасль животноводства также понесла потери, продолжил глава региона. В частности, погибли 26 тыс. голов крупного рогатого скота, из-за чего снизится производство мяса и молока.

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Фото:John Moore / Getty Images

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. По данным на 12 августа, под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов — с тех пор данные не обновляли. К 22 августа из восьми регионов — граничащих с Украиной и Курской АЭС — выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.

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Теги
Алексей Смирнов Курская область ВСУ агропромышленный комплекс сельское хозяйство
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