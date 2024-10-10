Джонсон согласился, что Трамп мог бы предотвратить конфликт на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экс-президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп мог предотвратить конфликт на Украине, если бы возглавлял страну в то время.

«Я склонен верить словам Дональда Трампа, который говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, не было бы российского вторжения на Украину. Я считаю, что это утверждение заслуживает доверия», — сказал он в интервью The Times.

Трамп неоднократно говорил, что если бы он был президентом США, то не допустил бы конфликт на Украине. Он также утверждал, что смог бы договориться о завершении боевых действий всего за сутки. По словам Трампа, для этого он бы провел переговоры с главами обоих государств.

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Киев называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.