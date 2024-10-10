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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон согласился, что Трамп мог бы предотвратить конфликт на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экс-президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп мог предотвратить конфликт на Украине, если бы возглавлял страну в то время.

«Я склонен верить словам Дональда Трампа, который говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, не было бы российского вторжения на Украину. Я считаю, что это утверждение заслуживает доверия», — сказал он в интервью The Times.

Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться
Политика
Дональд Трамп

Трамп неоднократно говорил, что если бы он был президентом США, то не допустил бы конфликт на Украине. Он также утверждал, что смог бы договориться о завершении боевых действий всего за сутки. По словам Трампа, для этого он бы провел переговоры с главами обоих государств. 

Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Киев называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.

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Борис Джонсон Дональд Трамп США Военная операция на Украине
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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