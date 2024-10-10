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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Небензя обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путем

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль не стремится решать конфликт на Ближнем Востоке мирными путями, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Тель-Авив не согласился действовать с предложенной Вашингтоном резолюцией, призывающей к установлению перемирия в секторе Газа.

«Итогом американо-израильской операции стала череда политических убийств в регионе, которая лишь подтвердила, что Западный Иерусалим не заинтересован в решении проблем мирными способами, сделав ставку на силовой вариант», — заявил Небензя.

По его словам, диалог о прекращении огня в Газе «находится в глубоком тупике», а Ближний Восток столкнулся с масштабной эскалацией и «перспективой прямой войны между Израилем и Ираном».

Как живет сектор Газа спустя год после начала блокады и войны
Политика
Фото:Mahmoud Issa / Global Look Press

Война Израиля с ХАМАС в секторе Газа продолжается с 7 октября 2023 года. Боевые действия не закончится, пока не будет уничтожен военный и политический потенциал группировки, подчеркивал израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. В годовщину войны он заявил, что Израиль воюет «с осью зла Ирана» на семи фронтах. Речь идет о поддерживаемой Ираном «Хезболле» на севере, ХАМАС в Газе, хуситах в Йемене, «террористах» на Западном берегу и боевиках в Ираке и Сирии.

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Василий Небензя Ближний Восток Израиль ХАМАС США
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