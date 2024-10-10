Над Брянской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Брянской областью, сообщил в телегам-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В частности, в ночь на 9 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников. Больше всего — 24 аппарата — тогда сбили над Брянской областью.