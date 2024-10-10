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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Брянской областью, сообщил в телегам-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В частности, в ночь на 9 октября силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников. Больше всего — 24 аппарата — тогда сбили над Брянской областью.

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Александр Богомаз Брянская область беспилотники
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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