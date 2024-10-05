В Красноярском крае загорелся склад с 3 тыс. т гороха
В Красноярском крае пожарные тушат склад, где хранится более 3 тыс. т гороха, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Возгорание удалось локализовать на 2,4 тыс. кв. м менее чем за два часа, уточнили в ведомстве. Для тушения привлекли 16 пожарных и шесть единиц техники, отметили там.
На опубликованных кадрах видно, что поврежденная огнем постройка разрушена, а на месте пожара — задымление.
25 сентября склад площадью 300 кв. м, где хранились деревянные изделия, сгорел в Краснодаре. Тогда возгорание тушили 48 человек, было задействовано 16 единиц техники.
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