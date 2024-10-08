Вакцину от лихорадки Марбург подготовили к клиническим испытаниям
Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовятся к проведению клинических испытаний вакцины против лихорадки Марбург, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По информации ведомства, вакцина показала безопасность и эффективность во время доклинических испытаний. В настоящее время специалисты службы нарабатывают серии вакцины и готовят документы для получения разрешения на клинические испытания.
Роспотребнадзор ранее исключил возможность распространения лихорадки Марбург в стране.
Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Он вызывает лихорадку, летальность которой может достигать 88%. Передается при прямом контакте. Среди симптомов — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота. Вакцины от вируса пока нет.
Первую вспышку лихорадки Марбург зафиксировали в Руанде. По данным на 30 сентября, в стране зарегистрировали 26 случаев заболевания, погибли восемь человек, около 300 остаются под наблюдением.
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов