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Вакцинация: когда и от чего прививаться ,  
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Вакцину от лихорадки Марбург подготовили к клиническим испытаниям

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Вакцинация: когда и от чего прививаться
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовятся к проведению клинических испытаний вакцины против лихорадки Марбург, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации ведомства, вакцина показала безопасность и эффективность во время доклинических испытаний. В настоящее время специалисты службы нарабатывают серии вакцины и готовят документы для получения разрешения на клинические испытания.

Роспотребнадзор ранее исключил возможность распространения лихорадки Марбург в стране.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Он вызывает лихорадку, летальность которой может достигать 88%. Передается при прямом контакте. Среди симптомов — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота. Вакцины от вируса пока нет.

Первую вспышку лихорадки Марбург зафиксировали в Руанде. По данным на 30 сентября, в стране зарегистрировали 26 случаев заболевания, погибли восемь человек, около 300 остаются под наблюдением.

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Роспотребнадзор лихорадка вирус Марбург вакцинация
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