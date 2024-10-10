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В «Авито» рассказали, как выросли зарплаты в ретейле

«Авито Работа»: в ретейле сильнее всего выросла зарплата тайного покупателя
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средние предлагаемые зарплаты в ретейле за год выросли на 20%, больше всего — на 38% — выросла оплата труда тайных покупателей. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», результаты исследования есть у РБК.

Эксперты оценили, как изменились зарплаты в ретейле в третьем квартале этого года, сопоставив с тем же периодом 2023-го, и составили рейтинг профессий с наибольшим приростом средних зарплатных предложений.

Лидером стал тайный покупатель, средняя предлагаемая ему зарплата выросла на 38% и составила 60 144 руб. На втором месте — расклейщик объявлений с ростом зарплаты на 34% — до 51 417 руб. В пятерку также вошли товаровед (на 23% — до 53 332 руб.), торговый представитель (на 21% - до 81 738 руб.) и мерчендайзер (на 20% — до 44 117 руб.).

Эксперты также проанализировали, как изменился спрос на работников в сфере розничной торговли. Число предложений выросло на 18% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщили в «Авито». Чаще всего работодатели искали товароведов — спрос на них вырос на 36%. В пятерку также вошли торговые представители, расклейщики, работники торгового зала и продавцы-консультанты.

В «Авито» назвали размер зарплат специалистов по внешней торговле
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в «Авито» сообщили, что с января по октябрь 2024 года число вакансий для специалистов по внешней торговле в России выросло на 12%, а средние зарплатные предложения для них увеличились на 18%, составив 70 411 руб. в месяц. Чаще всего работодатели искали бухгалтеров, менеджеров по продажам, логистов, специалистов по закупкам и менеджеров по работе с клиентами.

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Теги
Зарплаты торговля «тайный покупатель» ретейл
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